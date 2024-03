JD1TV: Dupla Munhoz e Mariano grava DVD em Campo Grande

"Agora eu fiquei doce igual caramelo, 'tô' tirando onda de Camaro amarelo"... Assim foi a noite de gravação do mais novo DVD da dupla Munhoz e Mariano, que aconteceu nesta quarta-feira (27), na Valley Pub, em Campo Grande. Os sertanejos Sul-mato-grossenses apresentaram o projeto “Munhoz e Mariano MPB: Música para Beber” com músicas inéditas e regravações de grandes sucessos.

Entre as participações especiais para a gravação do novo audiovisual estiveram cantando no palco o cantor Loubet, além das sertanejas Jads & Jadson e Bruno & Davi.

Com gravação em evento fechado, a dupla reuniu cerca de 250 convidados, entre amigos, familiares e a imprensa. Já os fãs, poderão curtir as novidades através das plataformas digitais.

Donos de grandes hits que marcaram gerações, Munhoz e Mariano são naturais de Campo Grande e amigos de infância. Em 2012 embarcaram no primeiro hit, o single “Camaro Amarelo”.

O JD1 esteve na gravação. Veja como foi:

