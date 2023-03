JD1TV: Em passeio no Bioparque Pantanal, visitantes contam o que mais gostam

Como escolher apenas uma atração do Bioparque Pantanal? Afinal, são muitos animais e interações durante o passeio. Para os Sul-mato-grossenses é um orgulho, para os turista, é tudo novidade.

Recentemente, o Bioparque Pantanal entrou para a lista dos melhores locais para visitar no mundo, da Revista Time. Podendo vivenciar isso de perto, o JD1TV foi até o complexo saber o que os visitantes acham do maior aquário de água doce do mundo, e o que se destaca por lá. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também