JD1TV: Harry Styles divide opiniões após beber cerveja dentro de um sapato

O hitmaker de 'As It Was' está atualmente na parte australiana de sua turnê e não perdeu tempo se apegando a algumas tradições locais. Fazendo uma pausa para música no estádio HBF Park de Perth, Harry tirou um de seus tênis, encheu-o com cerveja e sem hesitar bebeu tudo antes de colocá-lo de volta no pé.

Antes disso, Harry disse à platéia que gritava: "esta é uma das tradições mais nojentas que já testemunhei".

Com toda a repercussão, ele acrescentou: ‘Me sinto como uma pessoa diferente. Eu me sinto envergonhado de mim mesmo. Parece tão pessoal. Um momento tão íntimo para ser compartilhado com tantas pessoas. Vou discutir isso longamente com meu terapeuta", brincou.

A filmagem do momento rapidamente se tornou viral, e nem todo mundo ficou muito feliz em assistir o ex-One Directioner naquela situação. Confira o vídeo do momento:

