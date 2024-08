JD1TV: HVM festeja venda em tempo recorde do Downtown

Na noite desta quarta-feira (28), a HVM Incorporadora realizou o lançamento do Empreendimento Downtown, um prédio com 220 estúdios para locação na Rua Espírito Santo, ao lado do Tatu Bola Bar, no Bairro Jardim dos Estados. O local, ainda em fase de construção, já teve todas as suas unidades vendidas, em tempo recorde, em menos de 48 horas.

Segundo o diretor-executivo da HVM, Rodolfo Luiz Holsback, a localização do empreendimento foi escolhida por estratégia. Pois os imóveis atendem o perfil dos compradores e investimento em proposta de locação e airbnb. Ele ainda destacou que sem os parceiros, o negócio não teria saído do papel.

Um dos parceiros foi o corretor imobiliário Mike Ferreira, que foi premiado na noite de ontem por ter sido o terceiro profissional que mais negociou apartamentos do Empreendimento Dowtown, e afirmou que foi fácil vender pelos diferenciais do prédio, como localização, tamanho dos estúdios (37m² a 52m²), valor médio, e mais.

