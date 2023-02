JD1TV: Internautas pedem por expulsão de Bruna após suposto tapa no BBB 23

Os ânimos estão bastante exaltados no BBB23. Na manhã desta segunda-feira (27), Bruna e Ricardo começaram uma discussão que rapidamente evoluiu para uma confusão generalizada. Em meio à treta, a atriz teria acertado o rosto de Amanda com um tapa, o que gerou motivo para quem acompanha o programa pedir a expulsão da sister.

No Twitter, a #agressão chegou no topo dos assuntos mais comentados desta tarde. Os participantes Fred Nicácio e Key Alves até sugerirem a expulsão da colega de confinamento.

A cena da agressão, contudo, não foi mostrada no pay-per-view, mas é claro que da internet ninguém esconde. Confira o momento:

Recentemente o apresentador Tadeu Schmidt deu um recado aos brothers, sobre esse tipo de comportamento. Na ocasião, a sister Larissa é quem estava envolvida na polêmica, acusada de agredir seu par Fred.

À época, o apresentador deixou claro que não iriam admitir comportamentos semelhantes, e que medidas seriam tomadas, caso acontecesse novamente. Agora resta aguardar e ver o que será decidido desta vez!

