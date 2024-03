JD1TV: Menino leva galinha dentro da mochila para escola e viraliza

Um menino, de 4 anos, arrancou boas risadas nas redes sociais. Isso porque ele levou uma galinha escondida dentro da mochila para a escola. O vídeo mostrando o momento viralizou na internet na última semana.

Segundo informações do Uol, a ave se chama Valentina e é o bichinho de estimação do pequeno Gui. O caso aconteceu em Formosa, cidade de Goiás. O registro, até ontem (18), já ultrapassava 9 milhões de visualizações no Instagram.

A mãe do menino, a costureira Josiane Miranda, de 30 anos, contou que deixou o filho na sala de aula e, minutos depois, foi chamada novamente. "O Gui estava com a galinha na mochila dele. Fiquei sem acreditar", disse ela.

Mãe não percebeu

Josiane disse que não percebeu quando o filho colocou a galinha dele, a Valentina, na mochila.

"Todo mundo levou na brincadeira, tanto os professores quanto a diretora, que também não acreditou e foi lá tirar foto. Peguei a Valentina e levei de novo para casa, mas foi uma comédia", falou a costureira.

*Com informações do portal Uol.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também