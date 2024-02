JD1TV: Momento de onça atacando jacaré no Pantanal é registrado por turistas

A cena de uma onça-pintada, o maior felino das Américas, pulando no rio para predar um jacaré no Pantanal foi capturada através das lentes da câmera de um casal espanhol e viralizou nas redes sociais. Em uma semana, o vídeo já atingiu 11 milhões de visualizações.

“Foi a primeira vez que vimos uma onça-pintada. Jose observou o felino na margem direita e nos posicionamos com o barco a uma distância segura. O macho estava tranquilo, lambendo suas patas, até mesmo fechava os olhos", contou Inma Cañada.

"Após um tempo, um jacaré passou pelo rio na frente dele e, nesse momento, mudou de atitude, ficou de pé, fixou o olhar no réptil, ao passar novamente na frente, pulou sobre ele. Foi uma luta debaixo d'água por quase 1 minuto. Depois, tirou ele da água, arrastou-o pela margem e atravessou o rio com o jacaré na boca. Em seguida, desapareceu entre a vegetação da selva", relembrou.

Ela e o marido Jose Garcia deixaram os empregos há 18 meses para viajar o mundo, chegando ao Brasil em outubro do ano passado. A escolha de visitar a região do Porto Jofre, no Mato Grosso, foi proposital para tentar flagrar a onça-pintada, pela alta concentração do felino na região.

O vídeo, filmado no dia 2 de outubro de 2023, teve como palco o Parque Estadual Encontro das Águas. “Especificamente, não sabemos qual rio era, provavelmente o Rio São Lourenço. Foi algo único na vida que não sabemos se vai se repetir. Sentimos medo e emoção ao mesmo tempo".

"Gostamos da natureza e compartilhar isso com os outros é um prazer para nós. Esses lugares únicos no mundo precisam ser cuidados e protegidos”, ressalta a espanhola que decidiu publicar o vídeo da predação na página pessoal há uma semana.

O animal flagrado pelo casal é um macho apelidado como 'Ousado'. Ele foi resgatado em 11 de setembro de 2020, com queimaduras de terceiro grau nas patas causadas por um incêndio que atingiu a região.

No vídeo, é possível notar que ele segue com um colar de monitoramento para acompanhado pelo ICMBio, pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), pela SEMA-MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso) e pelo GRAD (Grupo de Resgate a Animais em Desastres). Assista:

