JD1TV: Mulher revela gravidez de forma inusitada e causa "nojinho" na internet

Por essa ninguem esperava! Uma usuária do TikTok despertou nojo em alguns internautas ao contar para o companheiro que está grávida de uma maneira, digamos, inusitada. Ao invés de comprar um sapatinho ou uma roupinha de bebê, ou preparar qualquer surpresa clichê para o futuro papai, ela optou por pregar uma peça no companheiro.

Em um vídeo que viralizou na rede social, a futura mãe pede para o homem medir a temperatura com um suposto termômetro bucal. Após alguns segundos, ao tirar o objeto da boca, o companheiro da mulher descobriu que, na verdade, introduziu na boca um teste de gravidez. “Você está grávida?”, indagou ele, sorridente.

A filmagem, repostada pela influenciadora Taylor Watson, causou espanto. “Ela fez xixi naquilo para detectar a gestação e ele colocou na boca? Que nojo”, comentou um usuário. “Nada higiênico”, reagiu outro.

Até o momento, o post de gosto duvidoso alcançou 759 mil visualizações e 265 comentários. Assista:

