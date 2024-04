JD1TV: No dia do autismo, Governo de MS capacita servidores sobre o tema

Estamos no abril azul, o mês de conscientização do autismo. E hoje (02), é o Dia Nacional e internacional da causa. Por isso, o Governo do Mato Grosso do Sul realizou no Bioparque Pantanal, uma capacitação para os servidores estaduais aprenderem a lidar com pessoas que vivem com o transtorno do espectro autista (TEA), e o JD1 esteve lá.

O evento contou com a presença da primeira-dama do MS, Mônica Riedel, que reforçou uma das propostas do governador Eduardo Riedel, a promoção da acessibilidade.

Diante disso, o Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a aderir o cordão do girassol, conhecido como o símbolo para identificar pessoas com as chamadas “deficiências ocultas”, no qual o TEA está inserido.

Representantes da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA) estiveram presentes. Assim como pais e pessoas portadoras do autismo.

