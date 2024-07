JD1TV: Nova loja de sex shop da Capital divide opiniões após divulgação inusitada

Um vídeo tanto quanto diferente está circulando nas redes sociais e páginas de Campo Grande. Trata-se de quatro mulheres desfilando pela Avenida Afonso Pena, com fantasias e até coleira. O JD1 foi atrás para entender o que estava acontecendo na principal avenida da Capital.

Nas imagens, gravadas por quem passava pelo local, é possível ver as mulheres com objetos para apimentar a relação na hora 'H'.

Ao contrário do que muitos pensaram, não era cabaré. Era apenas a divulgação da nova loja @luxuryasexshop na Cidade. À reportagem, a proprietária do sex shop, Taís Lima, contou que a empresa existe há 10 anos na cidade de Dourados, e agora uma nova unidade foi inaugurada na Capital.

"A nossa divulgação é sempre assim. Como a empresa abraça muito a ideia de uma sexualidade construída de maneira mais leve e saudável, a gente fala muito sobre fetiche e divulga muito isso, e causa certa estranheza. Já fizemos uma divulgação assim em Dourados, fomos para rua, e as pessoas também acharam um pouco estranho. Mas aqui não poderíamos fazer diferente", detalhou ela.

De acordo com Taís, a loja acredita na causa da liberdade, de forma leve, sem tabu, sem preconceito. "Falamos muito sobre algumas questões que as pessoas não costumam falar. Costumamos falar abertamente sobre sexo, vamos pra rua mesmo, fazemos outdoor polêmicos também, então estamos acostumados com repercussão desse tipo".

Vídeos compartilhados no Instagram dividiram opiniões. Enquanto uns acharam legal a forma de divulgação, outros pensaram na crianças vendo a cena em plena via pública. "As críticas sempre surgem. Direto somos alvos de ataques. Em Dourados foi assim, e aqui não seria diferente. Mas realmente abraçamos essa causa e lutamos por esse assunto que causa tanta estranheza quando se é falado em público. Quanto as crianças, os pequenos que vivem em um universo infantil, não entendem nada do que está acontecendo. Pelo menos não deveriam. Para elas é apenas alguém puxando a outra pela coleira, sem erotizar. São os adultos que tornam polêmicos esse tipo de assunto", finalizou.

Nova em Campo Grande, mas já bastante comentada, a loja Luxurya Sex Shop fica localizada na Rua 13 de maio, 3820, sala 01. Veja:

