JD1TV: Paraquedista "atropela" mulher durante descida em evento de aviação

Uma aterrissagem de um paraquedista terminou em incidente durante o "Domingo Aéreo 2023", que ocorreu no Parque do Rio Branco, em Boa Vista. Isso porque o paraquedista "atropelou" uma mulher que assistia ao espetáculo durante o pouso. O vídeo da situação viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (10).

O evento ocorreu no último domingo (9). O vídeo mostra o momento em que o paraquedista aterrissa no meio a uma aglomeração de pessoas que assistiam às apresentações. Próximo a elas havia um espaço vazio que ele ultrapassou e esbarrou na mulher.

As imagens mostram que ele chegou a levantar as pernas para não atingir o público, mas não conseguiu desviar da mulher. Os dois não foram identificados. Confira:

A prefeitura de Boa Vista, responsável pelo Parque do Rio Branco, informou que cedeu apenas o espaço, e estruturas como tendas e banheiros químicos, além da banda do IBVM.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que não houve necessidade de atuação na ocorrência.

Os internautas comentaram de forma cômica e fizeram piadas com a situação. Em uma página no Instagram, comentários como "ele num é doido, tá me vendo", "Esperou contato e o contato veio", "Alguém literalmente levou uma voadora" podem ser lidos.

O evento foi gratuito e, entre as atividades, estavam demonstrações de cães de guerra, sorteio de voos panorâmicos, salto de paraquedistas e apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Além disso, durante o evento, houve também sobrevoos de outras aeronaves e um banho recreativo para as crianças. *Com informações do portal g1.

