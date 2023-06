JD1TV: Passageiro leva projetor e exibe filme durante voo comercial

É cada uma! Um passageiro dividiu a opinião de internautas após usar um projetor para exibir um filme no compartimento superior do avião. A identidade do rapaz não foi revelada, mas sua travessura foi registrada pelo viajante Douglas Lazickirk, que também estava a bordo da aeronave.

A filmagem mostra o avião na escuridão enquanto o filme de ação 'O Patriota' é transmitido para todos os passageiros. Embora não houvesse som, o viajante colocou legendas para que todas as pessoas da aeronave pudessem acompanhar o longa.

“Esse cara montou uma tela de projetor e começou a reproduzir um filme no meio do voo. Eu vi tudo!”, escreveu Douglas no vídeo. No post, ele ainda informou que não havia telas de entretenimento acopladas nas poltronas, o que significa que muitos viajantes ficaram gratos por terem a chance de se distrair nas alturas.

Não está claro em qual companhia aérea ocorreu o incidente, mas uma empresa decidiu compartilhar o vídeo em seu perfil no Instagram para ressaltar que “dispositivos eletrônicos grandes são permitidos na bagagem de mão, mas alguns podem exigir triagem adicional”. Confira o momento:

