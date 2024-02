JD1TV: Sucuri visita banhistas em balneário de Jardim

Tomando banho com a coleguinha! A galera foge da cidade para relaxar e se refrescar nas cachoeiras e ter um momento de paz com a natureza, mas nem sempre sai como o planejado. Banhistas foram surpreendidos com a visita de uma sucuri 'gigante' em Jardim, no interior de Mato Grosso do Sul.

Em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, é possível ver o animal enorme em cima das rochas na água, próximo onde as pessoas estavam tomando banho.

Na legenda do vídeo diz ter sido em Bonito, no entanto, um internauta informou ter ocorrido em Jardim, a 238 km da Capital. "Isso foi em Jardim-MS, no balneário Santuário do Prata", detalhou. Veja:

