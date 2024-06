JD1TV: Tamanduá-mirim se assusta e mostra as garras para homem em Bonito

Um tamanduá-mirim - Tamandua tetradactyla se assustou e mostrou as garras após se sentir ameaçado, com a presença de um homem, em Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul.

O vídeo foi registrado por Breno Teixeira, na entrada da pista de corrida do município. Nas imagens, o tamanduá aparece em pé e armando as garras, como meio de defesa.

“Além de não querer, ainda encara, já viram um tamanduá-mirim encarar? Essa é uma defesa deles, não se atreva a encostar” escreveu Breno em uma postagem nas redes sociais.

O tamanduá-mirim, também conhecido como tamanduá-de-colete, devido à cor da pelagem, pode chegar a 88 centímetros e a cauda pode chegar a 9 kg. Veja:

