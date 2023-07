JD1TV: Zé Felipe quase se queima com efeito de fogo no palco durante show

O cantor Zé Felipe quase se queimou durante um show na noite dessa sexta-feira (7). Vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que ele se aproximou da estrutura de efeitos especiais, que soltou uma forte labareda.

Zé Felipe se assustou com o fogo no momento, mas não se feriu. Após desviar da chama, o cantor olhou para a equipe, mas depois se recuperou e seguiu o show. A apresentação aconteceu em Conceição do Araguaia, no Pará e foi um susto para o cantor e o público que estava no local.

Assista o momento:

VEJA: Zé Felipe tem rosto quase atingido por fogo durante show no Pará. pic.twitter.com/7KE7lz3FIH

