JD1TV: 'Geladeira Solidária' alimenta os mais necessitados no Centro da Capital

Ivaldo Protasio viu seu negócio crescer no início da pandemia da Covid-19, em 2020. E como forma de agradecimento, criou o projeto 'Geladeira Solidária', baseado em outras geladeiras solidárias de Mato Grosso do Sul.

O funcionamento é simples. Deixar alimentos dentro da geladeira, que funciona 24 horas por dia, disponível para pessoas em situação de vulnerabilidade ou com problemas financeiros, e acompanhantes de pacientes da Santa Casa, pegarem e comer.

A geladeira funciona através de doações. Pessoas deixam alimentos dentro da geladeira, ou doam arroz, feijão, macarrão e extrato de tomate para Ivaldo levar para as cozinheiras prepararem as marmitas.

Além do apoio dos jogadores de futevôlei que promovem campeonatos onde as inscrições pedem doações. A geladeira está localizada na rua 14 de Julho, 4296, Centro.

