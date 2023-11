Jingle Bells! Chegada do Papai Noel terá passeio pelas ruas da Capital

Alguém disse Natal?! Isso mesmo, vem aí a época mais mágica do ano e com ela, o 'bom velhinho'. A chegada do Papai Noel já tem data marcada nos principais shoppings de Campo Grande. Confira a agenda prepara pelo JD1:

Shopping Campo Grande

A chegada do primeiro Papai Noel do ano contará com passeio pela Capital, show de mágica e apresentação circense. Em tour pelo centro, o 'bom velhinho' será acompanhado pelas crianças atendidas pelo Instituto Manoel Bonifácio.

O encontro está que marcado para esta sexta-feira (3), terá a magia do Natal tomando conta do Shopping Campo Grande.

Com a chegada do Papai Noel, o Shopping Campo Grande se transforma em um local de celebração e encontros em clima natalino, proporcionando aos visitantes a oportunidade de vivenciar toda a magia e alegria que o Natal representa. A temporada natalina se estenderá até o dia 24 de dezembro, oferecendo diversas atrações e experiências para todos que desejam celebrar essa data especial.

Confira a programação completa:

16h30 - Abertura do Quintal Sesc

17h - Recreação

17h30 - Show de mágica com o ilusionista Thiper

18h - Apresentação circense New York Cirkus

18h30 - Apresentação Orquestra Sinfônica de Campo Grande

19h - Chegada do Papai Noel

19h30 - Apresentação circense New York Cirkus

20h - Show de mágica com o Ilusionista Thiper

21h/22 - Música ao Vivo com João Paulo Pompeu

Este será o trajeto do Papai Noel pela cidade:

16h30 Horto florestal - 26 de agosto - 14 de julho - Antônio Maria Coelho - 13 de Maio - 26 de agosto - Rui Barbosa - Marechal Rondon - 25 de Dezembro - Dom Aquino - Rua José Antônio - Barão do Rio Branco - Bahia - Rua da Paz - Rio Grande do Sul - Afonso Pena (até o batalhão e volta) - Rua Ivan Fernandes Pereira - R. Prof. Luís Alexandre de Oliveira - R. Antônio Maria Coelho - Av. Mato Grosso - R. João Akamine - R. Abrão Julio Rahe - R. José Gomes - Domingues - R. Euclides da Cunha, e às 19h no Shopping.

Shopping Bosque dos Ipês

No sábado (4), será a vez da magia do Natal chegar no Bosque dos Ipês, a partir das 16 horas. Este ano, o local se encherá de encanto e magia com a decoração temática "A Fazenda das Renas do Papai Noel". O projeto, idealizado por Cecília Dale, referência nacional em decorações natalinas, promete transportar os visitantes para um mundo lúdico e interativo, oferecendo o cenário perfeito para fotos memoráveis.

A chegada do Papai Noel será marcada por uma extensa programação cultural, incluindo diversas apresentações e momentos especiais para toda a família. Entre os destaques, os grupos Siga e Catarina Marquesi Espaço de Dança farão apresentações de ballet natalino, encantando os visitantes.

Além disso, um cortejo pelos corredores do Bosque promete levar a atmosfera natalina a todos os cantos do local. Para encantar ainda mais a meninada, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

A entrada para visitar o Papai Noel será pela portaria A, e os horários de visita do bom velhinho já estão definidos: segunda a sexta das 15h às 20h, e aos finais de semana das 14h às 21h.

Pátio Central Shopping

Também no sábado (4), o Papai Noel do Pátio chegará para ocupar sua poltrona. As atividades para a criançada receber o bom velhinho terão início às 11h.

