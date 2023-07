Jovem termina relacionamento após assistir 'Barbie' com namorado: "Foi a gota d'água"

Que poder é esse de "Barbie - O Filme", hein?! Uma mulher viralizou na internet recentemente ao compartilhar que terminou o relacionamento após assistir ao longa. No relato, a moça, de 23 anos, explicou que o namorado, de mesma idade, se sentiu ofendido com o que viu no cinema e chegou a afirmar que ela deveria ter ido assistir com as amigas.

"Eu literalmente não sei o que fazer agora e me sinto tão impotente ao recorrer à internet para obter conselhos/validação. Mas, 3 dias atrás, meu namorado e eu fomos ver o filme da Barbie", iniciou ela.

Segundo a jovem, ela e o namorado decidiram ver o longa porque já que ela é muito fã da Greta e o namorado do Ryan Gosling. No entanto, ele não sabia mais nada sobre a produção, enquanto ela sabia do viés feminista e esperava que ele absorvesse algumas das mensagens expostas.

"Ao longo do filme, percebi que ele estava ficando cada vez mais desconfortável/chateado, e eu estava ficando muito triste (tanto pelo filme quanto pela reação dele e sabia que acabaríamos tendo uma conversa sobre isso depois. Ele não falou comigo até entrarmos no carro", relembrou ela. O homem, então, disse que se sentiu ofendido com o filme e que ela deveria ter ido com as amigas como companhia.

"Nós já vínhamos tendo problemas com os comentários estranhos dele a respeito de mulheres, da comunidade LGBTQIA+ e outros assuntos. Ele chamava isso de 'coisas de v*dias"", acrescentou. Foi então que ela resolveu tomar uma atitude. "Talvez tenha demorado muito, mas essa foi a gota d'água. Eu estava cansada de ter que lidar sempre com as atitudes e o desrespeito dele e talvez também estivesse no auge do meu 'girl power'. Então, eu disse a ele que estava tudo acabado", contou.

Mas a história ganhou um plot twist: os dois moravam juntos há seis meses. A mulher tinha deixado ele se mudar para o apartamento dela, já que ele estava com dificuldades na vida profissional e mudava constantemente de emprego. No entanto, ela falou para ele sair da casa no dia seguinte à briga. "Fiquei na casa do meu amigo enquanto ele arrumava as coisas. Ele disse que entendia e que 'não queria viver comigo nem mais um segundo'", afirmou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também