Com música ao vivo, Leitão no Rolete acontece neste domingo no CTG Farroupilha

O C.T.G. Farroupilha, o mais antigo Centro de Tradições Gaúchas de Campo Grande, realiza sua última atividade de 2024 neste domingo (1º). A programação de eventos do ano no Farroupilha se encerra com um 'Leitão no Rolete', servido com acompanhamentos diversos, como salada, arroz, mandioca e farofa, além de frango assado.

Os ingressos para o almoço já podem ser comprados antecipadamente por R$ 60,00, por meio do WhatsApp (67) 99290-7049. Aqueles que quiserem, também podem adquirir na portaria, no dia do evento, por R$70,00. Crianças de até 7 anos não pagam, de 8 a 12 anos pagam meia.

Vale lembrar que o ingresso dá direito à repetição do almoço. Já as bebidas e sobremesas estarão sendo vendidas a parte no local.

A atração ficará por conta do Grupo Eco do Pantanal. Para aqueles que quiserem apenas prestigiar o show, a entrada será gratuita, após as 14h.

Serviço

Leitão no Rolete - última edição de 2024;

Domingo (1º);

Av. Heráclito Diniz de Figueiredo, 930.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também