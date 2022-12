Lentilha, romã e uva: Tradições que marcam o Ano-Novo dos campo-grandenses

As tradições e superstições de Réveillon são práticas repetidas a cada ano por muita gente. Tudo para que, a partir de 1º de janeiro do novo ano, a sorte esteja sempre ao lado. Há quem acredite que se não praticadas, é sinônimo de falta de sorte nos próximos 12 meses. O JD1 encontrou pessoas que levam a sério a história de "começar com o pé direito" em 2023.

No dia 31 de dezembro pode ser difícil encontrar uma casa em que ninguém esteja usando roupas brancas, ou preparando aquelas tradições, como lentilha na ceia, sementes de romã na carteira para atrair prosperidade, guardar as sementes das uvas, dentre várias outras "simpatias". Apesar de a escolha da cor da roupa ser mais comum entre os brasileiros, os outros métodos também são bastante utilizados.

Irani Romualdo - Foto: Arquivo Pessoal

Para dona Irani Romualdo, de 80 anos, o que não pode faltar é a lentilha no jantar. Seguindo a tradição desde quando era criança, a aposentada faz questão de passar o costume de geração em geração, para a filha e a neta. "A lentilha traz fartura o ano todo se comermos à meia noite em ponto, pois o formato dela é semelhante à uma moeda. Fui ensinada ainda quando criança, e passo para frente essa superstição. E até hoje é assim, pois comemos todo início de ano", contou ela à reportagem.

Helena Marques - Foto: Arquivo Pessoal

Já para Helena Marques, começar o ano novo com o pé direito já é uma regra. A assistente virtual aprendeu que essa é uma simpatia que atrai boas coisas para a sua vida. "Quando o relógio marca 00h pulo com o pé direito para garantir coisas boas para o ano que se inicia, e também costumo abraçar alguém do sexo oposto", relatou.

Para quem busca um amor, a simpatia mais característica é essa: a primeira pessoa que se deve abraçar para dar feliz Ano Novo deve ser do sexo oposto. Alguns até recorrem para as roupas íntimas, estas precisam ser novas e nas cores rosa ou vermelha.

Mas de onde vem essas superstições e o que elas significam? Muitas tradições de Ano Novo têm origem em rituais de religiões de matriz africana, outras são crenças vindas de práticas da medicina natural, que busca a cura através das plantas.

Além disso, é possível que algumas das superstições de Réveillon tenham diferentes formas de serem realizadas, cabe a cada um as interpretar. Mas, quando o assunto é pedir sorte, dinheiro, saúde e proteção para o ano que está por vir, não existe regra. O importante é ter fé.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também