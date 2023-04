Luan Santana mostrará bastidores do DVD "Luan City 2.0" no Fantástico

Luantes de plantão!! Domingo animado nas telas da Globo e para quem ama Luan Santana. Acontece que a emissora vai transmitir duas programações com o artista. A primeira vai ser uma entrevista que Luan deu para o Fantástico, mostrando a gravação do DVD de Luan City 2.0, e a transmissão da primeira etapa do Circuito Sertanejo e os melhores momentos dos shows na TV Globo, após o BBB 23.

O DVD de Luan City 2.0 foi gravado no dia 18 de março, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O lançamento oficial da turnê do novo projeto acontecerá na Expogrande, no próximo sábado (22), em Campo Grande.

Para quem não lembra, o primeiro "Luan City" também foi lançado na Capital, no ano passado, durante show na Expogrande.

Segundo o cantor, a escolha da Cidade Morena para os lançamentos das turnês, é devido ao carinho especial pela cidade e Estado onde nasceu.

