Aos 41 anos, Lulu Oliveira representará MS no Miss Universo Brasil 2024

Lulu Oliveira é a Miss Mato Grosso do Sul 2024 que representará o Estado no mais tradicional e importante concurso de beleza do País, o Miss Universo Brasil. O evento acontecerá em São Paulo, entre os dias 14 e 20 de setembro de 2024.

Lulu tem 41 anos, é mãe de gêmeas, e já conheceu 24 países em 4 continentes diferentes. Com experiência em concursos de beleza, em 2023 ela chamou a atenção ao vencer o concurso internacional para mulheres casadas 'Reina de los Mares y Turismo', em Tamarindo, na Costa Rica.

Entre suas paixões, além do universo de festas o qual ela é premiada como artista de balões, a Miss Universo Mato Grosso do Sul é uma entusiasta da moda da década de 40 e 50 se considerando uma “pin-up”.

Para promoção do Mato Grosso do Sul, ela gravará conteúdo em 7 cidades mostrando algumas das belezas e curiosidades do Estado para o Miss Brasil. Entre as cidades escolhidas estão: Campo Grande, Corumbá, Bodoquena, Bonito, Dourados, Rio Brilhante e Ponta Porã.

“O Mato Grosso do Sul tem belezas naturais incríveis, e um dos meus papéis como miss é promover o Estado a nível nacional e internacional”, ressaltou Lulu.

O Miss Universo Brasil é a etapa nacional do tradicional Miss Universo. A grande final está marcada para o dia 19 de setembro.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também