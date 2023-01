Lutadora de MMA campo-grandense vai representar MS no SFT Combat

Aos 22 anos, a lutadora Geovanna Eduarda irá representar Campo Grande (MS) no card preliminar do SFT Combat da Band, em fevereiro. Envolvida com o MMA desde os 18 anos, a jovem lutadora contou ao JD1 parte de sua trajetória, até chegar aqui. Conquistando seu espaço no mundo do esporte há 4 anos, Geovanna tem o apoio e a companhia de sua irmã gêmea que também treina a categoria.

As irmãs após uma luta - Foto: arquivo

"Comecei na academia Furious Thai, com o treinador Neto Gonçalves, graças ao convite da minha irmã Josiany. Foi então que fiz minha primeira luta de MMA na cidade de Bonito, no interior de MS, onde conquistei o Cinturão de 66kg no evento Eco Fight", relembrou a lutadora.

Apesar de ser pouco tempo, durante esses 4 anos Geovanna viveu muitas coisas com o MMA. "Depois fizemos uma luta de kickboxing amador, conquistei Cinturão da categoria 61kg e a Josy o de 57kg. Fizemos outra luta na cidade de Curitiba, que foi quando perdi no primeiro round, para uma menina muito mais experiente. Enquanto isso, minha irmã também perdeu, mas por pontos".

Não se abatendo pelas perdas, logo em seguida a jovem conquistou, em Corumbá, o Cinturão de 61kg. Entretanto, as dificuldades são inevitáveis, e como a lutadora mesmo costuma dizer: "as dificuldades fazem parte do processo".

Josiany campeã estadual de Kickboxing

Logo no começo da pandemia da covid-19, as irmãs tiveram a oportunidade de ir embora para o Rio de Janeiro, no qual já se passaram dois anos que moram na capital carioca. "Estamos aqui pela graça de Deus, porque o lugarzinho difícil. Moramos em uma academia, que tem apenas um cômodo, então temos que dividir com fogão e geladeira dentro do quarto, por não ter mais espaço. Atualmente, apenas nossos pais nos ajudam a manter aqui, pois a vida de custo é muito alta. Não temos ajuda de mais ninguém além deles, muitas das vezes fazemos vaquinha para custear as viagens para outros lugares, porque os eventos não ajudam financeiramente", relatou.

Vendo a vida mudar, é uma conquista estar participando de um evento como o SFT. "É uma oportunidade. Tenho grandes chances de alavancar minha carreira, pois me sinto preparada para enfrentar quem for vir, e também tenho uma equipe incrível, a MSP. Em todas as lutas sempre faço questão de levar o nome da minha Cidade e do meu Estado, pois tenho confiança de que chegaremos longe, basta acreditar, batalhar e se esforçar pelo seu sonho".

A mãe das meninas dona Rosa Macedo, que mora em Campo Grande, fica do lado de cá torcendo pelas filhas e as incentivando a correr atrás dos objetivos. "Estamos nos organizando para ir até São Paulo assistir a luta, mas independente se estaremos aqui ou lá, a única certeza é que estaremos torcendo por ela. Temos orgulho das duas, e acredito que está só começando a carreira delas", disse a mãe.

Serviço - A luta acontecerá no Ginásio Baby Barioni, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, às 17h30 pelo YouTube, e às 22h45 na Band. Assista!

