Mãe do filho de Cristiano Araújo alega arcar sozinha com as despesas

Elisa Leite, mãe do Bernardo, de 10 anos, filho mais novo do cantor Cristiano Araújo, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (25), para fazer um desabafo. Nos Stories, ela contou que arca sozinha com as despesas do filho que teve com o sertanejo, que morreu em um trágico acidente de carro em 2015, no Goiás.

“Tem umas coisas que, de verdade, eu não sei como até hoje eu não me acostumei. Tem que se acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles, e sozinha não é brincadeira não, viu? Nossa senhora”, disse Elisa.

De acordo com Elisa, mesmo após 8 anos da morte de Cristiano, ainda há questões a serem resolvidas. A fortuna do sertanejo é motivo de briga na Justiça, já que o sertanejo não tinha testamento e era pai de dois meninos com mães diferentes e nunca havia casado.

“Tem época que eu fico indignada de não resolver o que tem que ser resolvido, enfim, seguimos. A mãe sempre quer dar o melhor para os filhos, é a vida, mas tá bom, que venha muito trabalho, mas muito trabalho mesmo”, completou a influenciadora.

Cristiano Araújo faria 37 anos nesta terça-feira (24), e a herança do cantor continua rendendo até hoje. A dupla Jorge & Mateus relançou um dos primeiros sucessos, Tempo ao Tempo, desta vez, com a voz de Cristiano Araújo. *Com informações do portal Metrópoles.

