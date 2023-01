Maior combate do BBB23? treta entre líderes movimenta internet

O fogo no parquinho já está fazendo vítimas no BBB 23! Após se tornarem as primeiras Líderes da edição no programa de ontem (19), Bruna Griphao e Larissa conheceram, em primeira mão, o Quarto do Líder. Essa poderia ser o ultimo marco da noite, mas não foi bem assim. Rolou a maior treta entre as amigas, o que movimentou a web durante a madrugada.

Todo poder concedido a elas, vem com suas responsabilidades, e foi justamente esse ruído de comunicação que levou à briga entre a atriz e a professora de Educação Física. Enquanto que a primeira acredita que Gabriel, seu affair, será alvo do quarto 'Fundo do Mar' no Paredão, a segunda entendeu que MC Guimê seria o escolhido para a berlinda pelo grupo.

Entre esse disse-me-disse, o fato é que as duas romperam a amizade que vinham nutrindo desde o início do jogo, choraram e foram dormir brigadas. Tanto é que Larissa se recusou dormir no quarto das duas, e deixou a atriz falando sozinha.

Quer juiz mais certeiro que a internet? Reunimos o que bombou na repercussão da treta e quais as opiniões do público. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também