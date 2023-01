Mais de 700 crianças são registradas com o nome de "Pelé" no Perú

O Registro Nacional de Identificação do Peru (Reniec) publicou a lista de nomes escolhidos para as crianças nascidas no ano passado. O rei do futebol, Pelé, serviu de inspiração para alguns pais peruanos em 2022.

De acordo com o Reniec, 657 crianças foram registradas como Pele e outras 19 como Pelé. Treze bebês chamam Rey Pelé. Outros responsáveis decidiram sair do comum e homenagear os filhos com o nome real do ex-jogador, 48 foram registrados como Edson Arantes. Apenas um ganhou o nome completo: Edson Arantes do Nascimento.

Ronaldo foi o nome favorito dos pais em 2022. O nome dos jogadores de futebol português e brasileiro foi escolhido para 30.485 crianças.

Os recém-nascidos peruanos também receberam nomes de outras figuras mundiais e, até mesmo de um país. Saiba alguns dos nomes que sairam da onda do futebol:

Shakira (1.787), cantora e compositora colombiana;

Maverick (733), em alusão ao filme Top Gun;

Reina Isabel (533), homenagem a Elizabeth II;

Will Smith (123), ator norte-americano;

Isabel Segunda (13), também em referência à monarca;

Avatar (7), filme do cineasta James Cameron;

Principe Carlos (5) e Isabel II (5), em referência aos monarcas britânicos;

Bad Bunny (1), Elon Musk (1), Johnny Deep (1), Meta (1), Qatar (1), Reniec (1), Taylor Swift (1), Tonga (1) e Ucrânia (1).

A lista foi compartilhada no perfil do Reniec no Twitter. Confira:

