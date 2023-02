Mais shows? Produtor do RBD cria enquete para escolherem cidades brasileiras

A turnê do RBD no Brasil pode ganhar mais datas. A possibilidade surgiu depois do produtor do grupo mexicano, Guillermo Rosas, perguntar no Twitter qual cidade gostaria de sediar mais um show, e criou uma enquete com 4 localidades.

Duas cidades citadas pelo empresário, no entanto, já receberão o conjunto latino: São Paulo (3 shows) e Rio de Janeiro (1 apresentação). Belo Horizonte e Brasília, também mencionadas, lideram a enquete até a tarde desta sexta-feira (17).

A conta sugere ser verdadeira por ser seguida pelo perfil oficial do RBD. Imediatamente, fãs se engajaram na enquete, que ultrapassou 70 mil votos e 640 mil visualizações.

Em resposta ao produtor, famosos entraram na “rinha” de cidades. Kerline, ex-BBB e A Fazenda, exigiu um show em Fortaleza. O criador de conteúdo Raphael Vicente pediu shows em 3 das 4 capitais da enquete, exceto São Paulo.

A Prefeitura de Curitiba também participou pedindo, em espanhol, um show na capital paranaense.

A “rixa” envolveu até o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que em sua rede social puxou votos para a cidade mineira:

