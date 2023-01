Mal gosto? Seu Jorge é impedido de registrar nome do filho em cartório

A namorada de Seu Jorge, a terapeuta Karina Barbieri, deu à luz no último fim de semana na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Apesar da felicidade do filho ter nascido com saúde, o casal enfrentou dificuldades para registrar o nome escolhido para o filho. Os pais pretendem chamar o menino de 'Samba', mas até agora encontraram obstáculos para realizarem o registro do nome.

Segundo a reportagem do Band, o cantor esteve nesta segunda-feira (23), no 28º Cartório do Jardim Paulista para tentar registrar o filho. Com a recusa do cartório, advogados do artista foram acionados para encontrar vias legais a fim de seguir com o plano do casal.

O grande impasse começou porque o nome escolhido pelo casal, Samba, não pode ser registrado por se tratar de um ritmo musical – e que, na visão da legislação, poderia ser pejorativo para a criança. "Entende-se que o menino pode sofrer preconceito e ser vítima de situações de bullying", alegou o cartório.

Polêmica repercutiu nas redes sociais

Seu Jorge chegou anunciou em outubro do ano passado, durante um programa da TV Globo, que o nome do quarto filho seria Samba. Instantaneamente, o público reagiu nas redes sociais com surpresa.

“Como assim o filho do Seu Jorge vai se chamar Samba?”, afirmou uma telespectadora. “Não estou acreditando que o filho do Seu Jorge vai se chamar Samba”, cometou outra. Veja mais reações na web:

Em nota enviada à Band, a ArpenSP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo) explicou que a recusa do cartório em registrar o filho de Seu Jorge por conta do nome escolhido está dentro da lei. “Caso tal situação ocorra, faz-se necessário aguardar a decisão do magistrado competente”, escreveram.

