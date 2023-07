Material reutilizável é transformado em brinquedo no Bioparque Pantanal

Um dos pilares do Bioparque Pantanal é a Educação Ambiental, que busca sensibilizar e conscientizar os visitantes sobre a preservação da natureza. Desde junho, o complexo de água doce aborda o tema “5Rs da Sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar”, e brinquedos de materiais reutilizáveis fazem parte das atividades que, além de mostrar que o que iria para o lixo pode ser reaproveitado, resgata brincadeiras e aproxima pais e filhos.

Vai-vem, bilboquê, pião, gira-gira, labirinto, lata teimosa, peteca e jogo da memória auditivo são os brinquedos utilizados. O último é direcionado para pessoas cegas, reforçando o atendimento inclusivo no local.

O pilar da educação ambiental é destacado pela Diretora-Geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, como ferramenta importante para a conscientização, principalmente das crianças sobre os cuidados com o meio ambiente. “O Bioparque tem essa preocupação em fazer com que o visitante se sinta como parte do processo de mudança, pois todos nós podemos fazer a nossa parte e contribuir com a solução de problemas causados pelos impactos ambientais”, explicou.

As atividades pedagógicas são realizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque Pantanal (NEA), com estudantes de escolas públicas e privadas e visitantes em geral. “Além de toda parte de visitação, de lazer, nós também nos preocupamos com o que as crianças podem levar do Bioparque, que é o conhecimento. Atividades pedagógicas de jogos, contação de história, microscopia e brincadeiras são ferramentas que auxiliam na conscientização”, explica a coordenadora do NEA, Angela Cristina Catonio.

A diretora Maria Fernanda ainda ressalta que além das atividades pedagógicas, ações e parcerias com instituições resultam em palestras, rodas de conversa, exposições e distribuição de materiais educativos para os visitantes do complexo.

Na companhia dos netos, Cleto de Oliveira, de 70 anos aprovou a ideia dos brinquedos. “Estão de parabéns, uma iniciativa positiva aproveitar materiais que iriam para lixo, sem falar que as crianças aprendem que nem tudo precisa ser descartado, incentiva a criatividade e ajuda a natureza”.

Emanuelle dos Santos, de apenas 9 anos entrou na brincadeira e saiu do Bioparque sabendo da importância de cuidar do meio ambiente. “Eu gostei bastante, não sabia que poderia criar brinquedos com garrafa pet, por exemplo. Aprendi que muita coisa pode ser reaproveitada”.

