Mc Livinho faz 'dançinha' durante reportagem sobre acidente e é detonado; veja

MC Livinho está sendo detonado nas redes sociais após aparecer dançando, ao vivo, durante a transmissão de uma matéria sobre o ônibus que tombou e terminou com três pessoas mortas.

Nas imagens, que viralizaram na web, o cantor surge atrás da jornalista que está contando o que aconteceu. Após fazer sinal que não estava entendo para alguém atrás da câmera, ele começou fazer passinhos.

Na rede social Bluesky, os internautas criticaram o comportamento do artista: “O idiota do Livinho fazendo dancinha no fundo do ao vivo da Globo com notícia de acidente e morte, tem gente que procuraaaaaaaaa o cancelamento”, disparou uma usuária.

Depois da repercussão do caso, ele usou os stories do Instagram para explicar que não sabia o que havia rolado: “Geral falando que tinha acontecido um acidente e nós estamos aqui, presos no trânsito. Não sabia que tinha acontecido acidente nenhum, achei apenas que estavam noticiando sobre o transito parado”, explicou ele.

Em outra postagem, MC Livinho mandou recado para as famílias das vítimas: “Desejar meus pêsames à perda que teve. Agora que entrei na internet e vi que foi um acidente. Meus sentimentos a todos”, encerrou. Veja:

