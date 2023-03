MC Mirella e Lucas Lucco sÃ£o flagrados de mÃ£os dadas

Os fãs da cantora MC Mirella e do cantor sertanejo Lucas Lucco foram pegos de surpresa com a notícia de uma aproximação dos dois. Segundo fontes da coluna LeoDias os dois aproveitaram para beber durante o voo. O Jornalista Roberto Cabrini também estava no mesmo voo e aproveitou para tirar uma foto ao lado do casal.

Conforme foi abordado por pessoas próximas, a notícia do affair pegou até os amigos do casal de surpresa. Em nota enviada a coluna LeoDias, a assessoria do cantor revelou que os dois já se conheciam previamente e que estavam apenas brincando quando saíram da aeronave de mãos dadas. A brincadeira não passou de uma ação que envolve a apresentação que faram juntos em Luanda, capital do país, neste sábado (11).

