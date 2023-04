Menina orienta irmã menor sobre lugares que não podem tocar no corpo e viraliza

A discussão está em alta sobre a questão dos abusos sexuais de crianças e adolescentes. Muitos adultos tem ensinado as crianças sobre o assunto, mas diferente disso, o vídeo de uma menina ensinando a irma mais nova viralizou na internet.

Nas imagens, é possivel ver a menina penteado o cabelo da irmãzinha, enquanto conversa com a mesma. "Ninguem pode mexer na sua pitchoca. Só a mamãe, ok? Se um homem quiser mexer você grita, ta bom?", ensina a pequena.

Nos comentários, famosos e internautas comentaram a atitude. "Necessário demais!", disse um rapaz. "Criança mais sensata que uns adultos aí", escreveu outra.

A mãe das meninas, disse estar orgulhosa da atitude da filha. "Acho que nunca nada tinha me deixado tão orgulhosa do que esse diálogo. Vocês têm ideia do quão poderoso é esse ensinamento? Assista:

