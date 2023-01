Menino de 10 anos acerta números da Mega da Virada, mas mãe não faz o jogo

Foi por um triz que a família de Pedro Henrique, de 10 anos, não ficou milionária em 2023. O garoto preencheu o bilhete com os números sorteados, mas a mãe dele acabou não efetivando o bilhete em uma lotérica.

A história começou quando a mãe do garoto, Linda Inês, que reside com a família em Cajazeiras na Paraíba, sonhou que era ganhadora da Mega da Virada. No sonho, ela chorava de alegria com o bilhete nas mãos.

No entanto, ela não viu os números no sonho, como contou à TV Diário do Sertão. Por isso, ela fez dois jogos. Depois disso, levou vários bilhetes em branco e entregou para que o filho escolhesse os números.

Sem entender direito como as marcações deveriam ser feitas, Pedro Henrique chegou a escolher os números de 1 a 6. Depois, ele recebeu a orientação da genitora que os números deveriam ser diversos. Então, em uma das cartelas ele marcou 04-05-10-34-58-59, exatamente os números sorteados na noite do dia 31 de dezembro de 2022.

Para infelicidade de todos da família, a mãe não foi à lotérica após o preenchimento das cartelas pelo filho. Depois disso, também descobriu que, além das seis dezenas, em outra cartela Pedro havia acertado uma quadra. É azar para mais de metro!

