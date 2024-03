Miss Mato Grosso do Sul, Dany vende doce para arrecadar dinheiro para concurso em RS

Já ouviu a frase: "garoto parado não vende picolé?". Pois é, a jovem Dany Cristinne, de 25 anos, pegou essa frase para sua vida, e por isso vive na correria para alcançar seus sonhos. Atualmente, a Miss Mato Grosso do Sul vende Palha Italiana a R$ 5 em bares e restaurantes de Campo Grande, para arrecadar dinheiro para o Miss Brasil Mundo 2024.

Ao JD1, ela contou quando começou no mundo da moda. "Desde pequena sempre gostei muito de moda, beleza e arte, mas faz pouco tempo que mergulhei afundo nisso. Uma fã que conquistou o título de Miss Teen Campo Grande 2022, me incentivou a me inscrever no meu primeiro concurso e foi quando minha paixão aumentou ainda mais. Eu vi que tinha capacidade de fazer parte de algo tão lindo, já que antes, eu ainda não me via capaz por crescer sofrendo bullying na escola", relembrou.

Foi nos concursos que Dany pôde mostrar sua essência e inspirar outras mulheres, além de mostrar que esse universo vai muito além da beleza. "No ano passado me tornei Miss Campo Grande e logo depois fui aclamada Miss Mato Grosso do Sul, em novembro. Agora estamos rumo ao Miss Brasil Mundo, e foi por isso que comecei a vender doce", explicou.

Segundo a Miss que representa MS, o valor é para ajudar a pagar sua inscrição do concurso que é no valor de R$ 5 mil, além das despesas pessoais, como hospedagem e transporte. A competição vai acontecer em Machadinho (RS), em maio.

"As vendas dependem da minha rotina, mas estou priorizando de quarta a sábado, que são os dias de movimento em bares e restaurantes na Cidade. Costumo vender na Bom Pastor, no Bifão do Panamá e nos meus shows. Essa semana vou expandir para alguns bares na região central".

Além da venda dos doces, Dany, que também é cantora, fará um show no dia 13 de março, no Blues Bar. "Todo o dinheiro arrecadado nesse dia, irá ajudar em toda essa jornada como Miss. Por isso conto com a ajuda da galera, para ir prestigiar, se divertir, e me ajudar nesse sonho", finalizou ela.

Acompanhe Dany Cristinne nas redes sociais, e ajude nessa causa!

