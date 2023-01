Morre mãe de Galvão Bueno aos 93 anos

A mãe do narrador Galvão Bueno, Benedicta Mildred dos Santos, morreu na manhã desta terça-feira (24) no Hospital Evangélico de Londrina, no norte do Paraná, de acordo com a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários da cidade.

Ela tinha 93 anos e completaria 94 no próximo dia 5 de fevereiro. Galvão Bueno estava no hospital onde a mãe recebia cuidados paliativos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sul-mato-grossense, Mildred foi atriz na década de 1950. Ela também foi presidente do Programa do Voluntáriado Paranaense (Provopar) de Londrina na gestão de Barbosa Neto e de Kireef, entre 2008 e 2016.

"Hoje acordei às 5:30 e D. Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos! Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangélico em Londrina! Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo [...] Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente", afirmou o filho em nota.

De acordo com o obituário, o velório está previsto para ocorrer na quinta-feira (26), no Parque das Alamandas. O sepultamento deve ser feito no mesmo local, às 17h de quinta.

