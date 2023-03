MS-AM: Casal vende camisetas personalizadas para realizar o sonhado casamento

É amor para mais de metro. Ou melhor, para mais de quilômetros! A história contada pelo JD1 hoje é de um casal, composto por um Campo-grandense e uma manauara. Ao todo, 3.051,4 km distanciam os dois fisicamente, mas a saudade e o amor os unem para bem pertinho todos os dias. Querendo acabar com essa distância, Marcos Henriques e Raiza Louzada decidiram colocar o plano casamento em ação. Os novos empreendedores abriram uma loja de camisetas para casais online, a fim de arrecadar o dinheiro para o dia tão sonhado por eles.

Carregando o tema “casar e nos divertir é o objetivo”, o casal criou recentemente um perfil no Instagram para vender as camisetas personalizadas e entregar conteúdos de humor sobre casais.

“De forma inesperada nos conhecemos e nos apaixonamos, quase um filme de cinema. Eu vim para Campo Grande em missão, e o pessoal e eu nos hospedamos na casa dele. Desde então nossa vida mudou, e aqui estou novamente em Campo Grande, mas agora para dar vida a esse projeto que tem como finalidade o nosso futuro casamento”, iniciou ela.

Só quem já viveu, ou vive, um relacionamento a distância pode entender o valor que tem quando se estão juntos, depois de muito tempo longe um do outro. Uma das estratégias adotadas é a tecnologia, que os permitem ao menos conversarem todos os dias por mensagem ou uma chamada de vídeo.

“Algo que nos desafia constantemente, que é a distância. E só vamos acabar com isso nos casando. O sonho é grande, mas o trabalho é árduo. Por isso criamos a Mr., com o objetivo de vender camisetas personalizadas para casais e os solteiros também (não esquecemos dos encalhados rsrs) para nos ajudar nessa saga”, contou de forma espontânea o casal.

No primeiro momento, uma leva de modelos já foi criado para dar vida à loja. “Temos o modelo leão e leoa, que representa um casal forte, além de remeter ao Leão da Tribo de Judá. O modelo pizza, que é em homenagem aos casais que não só amam pizza, mas amam comer juntos. E temos também mais três modelos, um deles é para os solteiros de plantão com a frase 'Ele nos amou primeiro I João 4:19'. Outras para casais são 'Eu sou dela e Ele é meu' e 'Quando menos esperei Eu me apaizonei' ”, detalharam à reportagem.

O valor das camisetas é R$ 40,00 cada, saindo a R$ 80,00 o conjunto. As formas de pagamento são por PIX, dinheiro e cartão. “Os modelos estão no nosso Instagram, assim como os demais conteúdos de humor que compartilhamos com nossos amigos e familiares, e aqueles que forem se achegando. Lá também contamos com mais detalhes sobre como nos conhecemos, para quem tiver interesse. Buscamos proporcionar muito estilo e humor para aqueles nos seguem, o que é bem a nossa cara. Ah, e entregamos as camisetas até nossos clientes aqui em Campo Grande, é só realizar o pedido!”, concluiu o casal.

