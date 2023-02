Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Luca, filho da atriz Claudia Raia, de 56 anos, e do ator Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, nasceu na noite deste sábado (11), em São Paulo, com 48 cm e 2,96 kg.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, mãe e filho passam bem.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca! ", escreveu Raia, ao compartilhar uma foto do bebê no Instagram.

Famosos vibraram com a chegada do terceiro filho de Raia - ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 15 anos. "Ah, que lindeza, saúde!", escreveu o ator Reynaldo Gianecchini. "Que alegria! E que lindeza o amor de vocês.", disse a atriz Claudia Abreu.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciaram a gravidez da atriz em 19 de setembro de 2022. Confira:

