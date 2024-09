Natal feliz! Grupo 'Amigos Luana Barreto' arrecada bombons para crianças carentes

Uma ideia que surgiu lá em 2016 tem rendido a alegria de muitas crianças de Campo Grande durante o Natal. Apesar da data ainda estar distante, Luana Barreto já começou as arrecadações de caixas de bombons para mudar o Natal de alguém. A ideia é juntar o máximo de doações, para que mais pequenos sejam atendidos no fim do ano.

Ao JD1, a coordenadora escolar contou como surgiu a campanha. "Há 9 anos tive essa ideia, do nada, de juntar caixas de bombom e doar para crianças carentes para celebrar o Natal. Começamos com umas 100 caixas, e hoje já chegamos a 2 mil", contou ela.

Este é o 9° ano da campanha e, a cada Natal, cresce o número de crianças de diversos bairros da Capital que ganham chocolates:

2016 - 168 caixas de bombom

2017 - 340 caixas de bombom

2018 - 541 caixas de bombom

2019 - 912 caixas de bombom

2020 - 1.265 caixas de bombom

2021 - 1.664 caixas de bombom

2022 - 2.065 caixas de bombom

2023 - 2.152 caixas de bombom

"A cada ano buscamos aumentar o número de caixas para que mais crianças possam receber um doce nessa data especial. Com o passar dos anos atingimos o número de 2 mil caixas de bombom, e então passamos a entregar em instituições também. Se tem 100 crianças, levo 100 caixas, uma para cada. Atualmente visitamos vários bairros carentes da Cidade, as instituições, e também duas aldeias indígenas. E com isso, já consigo ir nos quatro cantos de Campo Grande", ressaltou.

Nestlé, Lacta ou Garoto

Conforme Luana, as doações começam no mês de outubro, no entanto, este ano ela passou a receber ajuda em setembro. “O valor das caixas de bombom está mais cara este ano, então decidimos começar um pouquinho antes para dar tempo de arrecadar mais de 2 mil caixas novamente”, detalhou.

Além do chocolate que 'enche os olhos' da criançada, o principal objetivo da campanha é levar o amor para cada pequeno. "Acima de tudo levamos o amor. Cada um que faz parte do ‘Amigos da Luana Barreto’ entrega os bombons, deseja um Feliz Natal, mas também olha para a criança com muito amor. As vezes eles querem um abraço, um beijo ou conversar, então é preciso estar disposto a receber e dar aquilo que a criança precisa também, além do doce", finalizou.

Como doar?

Aqueles que quiserem doar caixas de bombom, Luana e parceiros estão dispostos a buscarem as doações, mas também é possível ajudar com PIX. “Quando optam por doar dinheiro, juntamos e esperamos uma promoção. Esse ano a caixa mais barata que achamos foi por R$ 9,89, então esperamos uma boa promoção para poder comprar o máximo de chocolate possível".

