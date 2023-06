Natal fora de época: papais noéis 'invadem' Cristo Redentor

Em comemoração aos 30 anos da Escola de Papai Noel do Brasil, o Rio de Janeiro recebe, a partir desta sexta-feira, Papais Noéis do Brasil todo. A cidade sedia o 4º Encontro Nacional de Papais Noéis, até este domingo (18), no Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, no Centro, reunindo cerca de 100 bons velhinhos.

O evento, que tem como foco a capacitação dos profissionais e a troca de experiência entre noéis de todo o Brasil, conta com palestras, oficinas, mesa redonda, vivências, desfile de figurinos, experiência com a realidade virtual e atividades culturais. O encerramento do encontro será com um cortejo que vai reunir os Papais Noéis em frente ao Museu do Amanhã na Praça Mauá.

A Escola de Papai Noel do Brasil já formou mais de 800 Bons Velhinhos em seus 30 anos de existência. São pessoas idosas, muitas delas aposentadas ou desempregadas, que aprendem os segredos de como interpretar o personagem Papai Noel.

As aulas, oferecidas gratuitamente todos os anos, incluem canto, dicção, interpretação, postura, figurino, trabalho de grupo, maquiagem, caracterização e improvisação, entre outros temas, têm por objetivo lapidar o aluno. A turma recebe dicas sobre como lidar com as crianças que, geralmente, têm uma lista enorme de pedidos.

Os participantes aprendem a andar como Papai Noel, falar como um bom velhinho e a escapar das perguntas indiscretas das crianças. A escola também oferece gratuitamente o curso de "noeletes", para as simpáticas ajudantes dos Papais Noéis, que auxiliam nos trabalhos nos shoppings.

"É muito importante estarmos unidos para lutarmos por um mundo melhor. Papai Noel não fica só no shopping, não. O Papai Noel ora, Papai Noel briga o Papai Noel luta e nós vamos lutar pela educação das crianças para que elas tenham qualidade na educação e que não sofram violências", disse Mario de Assis, Papai Noel profissional.

