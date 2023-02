Noitada: após festa do líder, Bruna Griphao não acorda para Raio-X e é punida

A fara foi boa! Bruna Griphao foi punida no BBB23 e perdeu 500 estalecas ao descumprir uma das regras do reality show. Durante as manhãs do programa, todos os participantes são obrigados a fazer o Raio-X. Nesta quinta-feira (2), a atriz teve dificuldades para acordar e levantar da cama e acabou sofrendo a pena.

O aviso da produção apareceu nas telas espalhadas pela casa e Bruna, rapidamente, reagiu: “Que merda”. A dinâmica começa assim que o programa acorda os confinados, entre 9h e 10h da manhã, e conta com um relógio regressivo que aponta o tempo que falta para que os participantes entrem no confessionário.

Bruna Griphao não está curtindo os Jogos da Discórdia do BBB23 e se mostrou revoltada com a dinâmica em dupla proposta pelo reality no início do programa. Por conta de tudo isso, a atriz desceu a lenha na produção do programa, durante uma conversa com Paula, e levou uma chamada da produção.

“As próximas dinâmicas vão ser piores ainda. E vai ser assim: vocês, falem mal um do outro (…). Eles vão tentar de tudo, estamos literalmente lutando contra o sistema deles. O jogo tá previsível, eles querem movimentar, tá ligado?”, começou ela.

A atriz também se mostrou incomodada com a ideia proposta pelo BBB23 na primeira semana, em que dividiu os participantes em duplas e manteve as disputas dessa mesma maneira. “Foi uma dinâmica que eles mesmo propuseram desde o início. A gente deu sorte porque conseguiu criar um grupo forte”, completou.

Em meio ao desabafo de Bruna, um aviso apareceu no telão do gramado da casa e fez com que Bruna encerrasse o assunto. “Olha lá, atenção. Parei”, finalizou.

