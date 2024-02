Nova herdeira? Mulher de 75 anos diz ser filha de Silvio Santos e exige teste de DNA

Uma mulher de 75 anos, que alega ser filha de Silvio Santos, pediu na Justiça que o o fundador do SBT faça um teste de paternidade. Os desembargadores responsáveis pelo caso, entretanto negaram a solicitação de Vera Lucia Pinello Dias. As informações são do colunista Erlan Bastos, do Em Off.

De acordo a petição, Vera nasceu em 2 de dezembro de 1948 e teria sido entregue, ainda bebê, a uma enfermeira. A profissional de saúde, por sua vez, a fez chegar em sua mãe adotiva.

No texto, Vera Lúcia diz que nunca conversou com a mãe adotiva sobre a identidade de seus pais biológicos. Ela ressalta, no entanto, ter informações de vizinhos e amigos “de que sua mãe biológica trabalhava em uma indústria têxtil no Brás” frequentada por Silvio Santos.

A mulher não apresentou nenhum documento que comprovasse a paternidade. Diante da confusão e da falta de provas apresentadas por ela, a defesa do apresentador negou qualquer possibilidade de paternidade.

A decisão dos desembargadores aponta que “não há o mínimo indício de plausibilidade” na solicitação do teste de DNA e que “a demanda não deve ir adiante”. Assim, eles mantiveram a sentença do juiz Wilson Julio Zanluqui, que decidiu por julgar o processo extinto.

