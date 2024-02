Novo local: Show de Luísa Sonza será no CLC

O local do show da cantora Luísa Sonza em Campo Grande sofreu mais uma alteração. Após a produção confirmar em primeiro momento que seria no Estádio Morenão, agora o evento irá acontecer no CLC (Circuito de Laço Comprido). A data do show será no dia 5 de abril.

Luísa está atualmente em turnê pelo Brasil, levando seu terceiro álbum, "Escândalo Íntimo", lançado em 29 de agosto do ano passado.

Composto por 24 faixas, "Escândalo Íntimo" é uma obra marcada por colaborações de destaque, incluindo artistas como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Todas as faixas do álbum conquistaram posições no top 50 do Spotify Brasil, com seis delas atingindo o cobiçado top 10. Destaque especial para "Penhasco2", uma colaboração com Demi Lovato.

A venda do terceiro lote de ingressos está acontecendo pelo site Bilheteria Online e os valores variam de R$ 200 (inteira da área vip) à R$ 400 (inteira da fronstage) com taxa de serviço. O show de Luísa está previsto para começar às 22h.

