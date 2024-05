Número de pessoas em abrigos no RS diminuiu 27% nesta semana

Segundo os boletins diários da Defesa Civil, o número de pessoas em abrigos por causa das chuvas no Rio Grande do Sul teve uma queda de 27,7% na última semana.

Do dia 18 de maio até hoje (25), 21.411 indivíduos deixaram as estruturas temporárias de atendimento aos desalojados e desabrigados.

No primeiro boletim emitido pela Defesa Civil, no dia 1º de maio, 1.145 estavam em abrigos. De lá até o dia 12, o número subiu diariamente. Entre os dias 14 e 20, houve uma estabilização, até entrar em tendência de queda na última terça-feira (21).

O número máximo de pessoas albergadas foi atingido no dia 12 de maio, quando alcançou 81.170 abrigados. Na manhã deste sábado, 55.791 pessoas ainda estavam nos abrigos espalhados pelo RS. Há uma semana, eram 77.202.

Atualmente, o estado tem 581.638 desalojados. Nem todos foram para os abrigos, já que algumas pessoas que foram para casas de amigos ou parentes.

O total de desalojados ainda não apresenta tendência de queda. Na última segunda-feira (20), foi registrado que 581.633 pessoas estavam desalojadas, cinco a menos do que a quantidade atual.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também