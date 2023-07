O que fazer nas férias escolares? O JD1 dá dicas de brincadeiras para a criançada

Julho é o mês das férias escolares da criançada. Enquanto uns viajam, outros ficam em casa e, muita das vezes, os pais não sabem o que fazer com as crianças nesse período sem aula. O tédio bate à porta, e mães e pais ficam sem criatividade de brincadeiras que façam as crianças curtir os dias de folga. Por isso, o JD1 preparou uma lista de brincadeiras para curtir com a garotada, confira:

Acampamento - Quem aí não gostava de brincar de acampar quando era criança? A sensação de aventura, ainda que aconteça dentro de casa, é muito bom. A "barraca" improvisada pode ser montada no meio da sala, no quarto dos pequenos ou no quintal, na grama. Para isso, amarrar lençóis ou cobertores nos móveis funciona bem. Pronta a estrutura, é só espalhar almofadas, apagar as luzes, usar lanternas para dar aquele clima especial e pronto. Outra dica é arrumar uma mochilinha com itens essenciais para o acampamento, isso deixa as crianças envolvidas na missão.

Piquenique - Para aproveitar o sol, que tal estender a toalha no quintal? Também é possível o piquenique no tapete da sala. Também está valendo! Daí é só prepare comidinhas, como frutas e sanduíches, arrume uma cesta especial e convide as crianças para fazer esse lanche inusitado. Para ficar ainda mais legal, peça a ajuda delas para preparar tudo.

Festa do pijama - Poder dormir um pouquinho mais tarde é parte das férias de muitas crianças, mas nem é preciso alterar o horário de dormir para fazer uma festinha do pijama, basta que a família se programe. Basta reunir todos na sala de casa, com um pijaminha especial para inventar e contar histórias, cantar, dançar, fazer brincadeiras e até comer uma guloseima. Para essa atividade, a família pode escolher as brincadeiras que mais gostam.

Jogos de cartas e tabuleiro - Essa é clássica. Brincar de Detetive, Jogo da Vida, dama, jogo do palito e vários outros, é sempre divertido. A escolha depende da idade das crianças. Há ainda diversas opções de cartas e tabuleiros que mesmo os pequenos conseguem se divertir, como cara a cara, jogo do mico, jogo da memória, entre outros.

Criança na cozinha - Na correria do dia a dia, permitir que a criança ajude a preparar algum alimento pode não ser muito simples. Por isso, as férias podem ser o momento ideal para encontrar uma receita simples em que ela consiga colocar a mão na massa, juno de um adulto. Se for possível, vista o pequeno com um avental infantil, isso dará mais emoção na produção do dia.

Caça ao tesouro - Que tal montar uma caça ao tesouro para as crianças se sentirem um verdadeira detetive nessas férias? É só escolher um prêmio legal, esconder e espalhar pistas pela casa. O nível de dificuldade deve variar conforme o tamanho da criança e as habilidades dela, mas pode incluir desafios para tornar a atividade ainda mais gratificante e duradoura.

Ateliê do artista - Pequenas telas em branco, cavalete de madeira, algumas tintas, pinceis e tolerância para a sujeira - isso será bastante necessário! É disso que será preciso para montar um ateliê improvisado em casa. A dica é proteger o chão e os móveis, se for o caso, vestir a criança com uma roupa que possa ser manchada e deixar a criatividade dela fluir. Se preferir, troque as telas e o cavalete por folhas de papel, como folhas A3 que são maiores.

Sessão de cinema - Escolher com os pequenos um desenho para assistir, estourar pipoca, reunir a família na sala e dar o play é sempre um sucesso. Para incrementar a atividade, vale fazer saquinhos de pipoca individuais e até criar bilhetes de entrada para que as crianças "comprem" antes de se sentar no sofá. Elas vão amar o impenho dos mais velhos na brincadeira!

Torta na cara - Com pratinhos de plástico e chantilly já se tem o torta na casa. Basta separar as perguntas, que podem ser sobre desenho, escola, personagens, etc. Enfim, a criatividade é a chave para ter as melhores férias.

