Para a criançada cair na folia, tem matinê de Carnaval e outras programações; veja

Valuzinho - A matinê infantil acontece das 13h às 18h, na Esplanada Ferroviária.

Estoril - Com clássicas marchinhas, samba enredo, axé e outros hits de antigos bailes e matinês que marcaram os anos 80 e 90, o Clube Estoril encerra hoje (13) o CarnaKids para toda família curtir junto. Além do concurso de fantasias, a programação conta com a banda show Fúria do Tigre no domingo e na terça-feira. Será das 15 às 21h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Bairro Jardim Autonomista.

Entrada: os sócios do clube não pagam e os não-sócios pagam apenas R$ 30,00 (adultos) e R$ 25,00 (crianças) no primeiro lote antecipado. Crianças menores de 2 anos não pagam. Os ingressos estão à venda no site.

Bosque dos Ipês - O Carnavalzinho no Bosque realiza hoje (13) a ultima programação. Às 15h terá Oficina criativa, Pinturinha facial e Apresentação Circo Mundo Mágico. Às 16, haverá Bailinho divertido e Cortejo Carnavalesco, e às 18h o Desfile de Fantasias Pet. A programação vai até às 19h, no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente à loja Constance. Entrada: Gratuita.

Norte Sul Plaza - O shopping também encerra hoje (13) as atividades carnavalescas. O shopping preparou atividades para os pequenos como, desfile de fantasia, pintura facial, oficina cabelo maluco, sorteio de brindes, distribuição de pipoca e algodão doce.

A programação tem início às 15h, com entrada gratuita.

Shopping Campo Grande - O bloquinho "Unidos da Diversão" do shopping conta com uma programação super especial de Carnaval. Nesta terça-feira (13) haverá concurso de cabelo maluco e quarta (14) oficina de colar colorido e pintura facial.

A partir das 16h, na Portaria 2 em frente a Carter’s. Entrada: Gratuita, mas para oficinas é necessário fazer inscrição no site.

