Passando por 14 países, empresário de Campo Grande chega ao Alaska sobre duas rodas

José Márcio Ferreira dos Santos, de 53 anos, tinha uma moto e um sonho. E deu tudo certo! Conforme noticiado pelo JD1, há um mês, no dia 25 de maio, ele saia do Brasil para uma longa viagem até chegar ao Alaska. À reportagem, ele contou como foi.

"A viagem foi fantástica. Eu passei por 14 países no total de moto, e foi incrível. É uma experiência única", iniciou ele.

Saindo do Brasil, Celinho como é conhecido em Campo Grande, passou pela Bolívia, depois Peru, Chile, Equador, e Colômbia.

"Aí fui subindo, fui por Caracas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize. Passei pelo México, depois cruzei os EUA e fui para Las Vegas, onde fiquei três dias. Cruzei também o Canadá e aí sim cheguei no Alaska".

Durante a jornada, foi possível até descansar um pouco e curtir as praias de Cancún. "Em Cancún, no México, minha esposa foi de avião me encontrar lá e ficou comigo quatro dias. Tiramos esses dias para aproveitar juntos".

Apesar da companhia da esposa em um trecho da viagem, Celinho foi sozinho e assim voltará para o Braisl. “Já estou fazendo o caminho de volta, e será até uma parte, outra parte não será o mesmo caminho, sendo assim, passarei por outros lugares. Vim sozinho e estou voltando sozinho, devo entrar nos EUA amanhã (26). No momento estou no Canadá", finalizou ele.

Com sua BMW 1.200 Adventure, a viagem, ida e volta, tem cerca de 43.000km, passando pela Rota Panamericana. O percurso é bastante cobiçado por viajantes e muitos são os que vão de moto fazer essa viagem, seja em grupos ou sozinho.

Ao longo de todo esse tempo, Celinho atualiza a esposa, as filhas e os netos com fotos, vídeos e relatos por meio do seu perfil do Instagram @josemarciocelinho.

