Passando por 14 países, empresário se prepara para viagem ao Alaska sobre duas rodas

O empresário José Márcio Ferreira Dos Santos, o ‘Celinho’ de 53 anos, sairá de Campo Grande neste sábado (25), para uma viagem de cerca de 43.000km pela Rota Panamericana que o levará até Prudhoe Bay no Alaska.

O percurso é muito cobiçado por viajantes e muitos são os que vão de moto fazer a viagem, em grupos ou sozinho e não é diferente para Celinho que vai pela 2ª vez. “Já fiz essa viagem em 2016 e estou fazendo agora novamente. Estou indo pela segunda vez pela paixão ao motociclismo”, confessou.

Com sua BMW 1.200 Adventure, Celinho vai sozinho, saindo direto pela Bolívia, passando pelo Peru, Chile, Equador e Colômbia. Ao todo são 14 países pelo qual o empresário irá pilotar. “Volto pela parte de cima do Canadá, passando pelos Estados Unidos”.

Celinho que é casado, com duas filhas e três netos e atualiza os familiares com fotos, vídeo e relatos no Instagram @josemarciocelinho, após sua despedida de Campo Grande amanhã, ele estima que a viagem dure em média de 35 a 40 dias.

