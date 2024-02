Pela primeira vez em MS, Paulo Vieira traz "O Poder da Ação Experience" em abril

Mato Grosso do Sul receberá, pela primeira vez, o empresário Paulo Vieira, autor best-seller que mais vendeu livros nos últimos cinco anos no Brasil. Trazendo para Campo Grande o "O Poder da Ação Experience" no dia 4 de abril, o evento é uma verdadeira imersão para proporcionar o desenvolvimento pessoal dos participantes, oferecendo ferramentas poderosas para impulsionar suas vidas em diversas áreas.

Paulo Vieira é considerado o maior especialista em pessoas, liderança e gestão empresarial do país e é o idealizador desta grande experiência que, em 2023, reuniu 30 mil pessoas em apenas um dia no Allianz Parque, em São Paulo, em um evento histórico. Líder em seu segmento, ele é presidente da Febracis (importante escola de negócios no Brasil) e criador do Método CIS, treinamento que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas em 83 países.

Seu livro "O Poder da Ação" ultrapassou os 11 milhões de exemplares vendidos no Brasil e sua presença digital é robusta, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

Evento transformador

Além de Paulo Vieira, "O Poder da Ação Experience" contará com a participação de Camila Vieira, vice-presidente da maior escola de negócios da América Latina, autora best-seller e especialista em comportamento humano. Camila destaca a importância do treinamento, ressaltando que os participantes receberão ferramentas essenciais para superar a procrastinação, vencer a zona de conforto e alcançar seu máximo potencial.

Também estarão presentes no treinamento Andreza Hockmuller e Fabio Hockmuller, diretores da Febracis MT/MS, contribuindo para enriquecer ainda mais a experiência dos participantes.

"O Poder da Ação Experience" terá 8 horas de carga horária, em uma verdadeira imersão.

Com um conteúdo tão enriquecedor e palestrantes de alto nível, o "Poder da Ação Experience" promete ser um divisor de águas para todos os que buscam alcançar seu máximo potencial e transformar suas vidas para melhor.

Serviço

"O Poder da Ação Experience", com o best-seller Paulo Vieira;

04 de abril, das 09 às 21h;

Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796;

Ingressos à venda pelo site.

