Pescador filma jacaré sendo devorado por piranhas em rio; Assista

Um grupo de pescadores flagrou o momento em que um jacaré é devorado por um cardume de piranhas no Tocantins. No vídeo, é possível ver os peixes dentro do corpo do animal.

O vídeo foi gravado em junho deste ano, durante uma viagem de pesca esportiva pelo rio Javaés, região oeste do Tocantins. Kadson Luz, de 40 anos, foi quem filmou o momento.

“A gente estava passando e viu o jacaré de costas e as piranhas batendo na água. Quando fomos ver eram as piranhas comendo ele. Nem sabemos o que aconteceu. Já o achamos lá daquele jeito”, contou. Assita:

No vídeo, é possível ver as piranhas entrando e saindo do corpo do jacaré, que está virado para cima. “Olha que doidera, mano. As bicha tão dentro dele, mano”, disse um homem ao fundo.

O contador vive em Palmas com a família e, nas horas vagas, se aventura em viagens para pescar nos rios do estado. Nessa oportunidade, ele estava com dois amigos e o filho. Ele disse que essa não foi a primeira situação inusitada que viu nas excursões.

“Já teve cobra que subiu no caiaque. Desta vez, a gente não estava filmando. Cobra sobe, e você pula fora. Já vi arraias nadando na flor da água. Nessa vez, a gente até achou estranho, mas não aconteceu nada”, destacou. *Com informações do portal G1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também