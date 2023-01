"Poder Coringa": a novidade dará vantagem a um jogador toda semana no BBB23

A Casa de Vidro está fervendo, mas o jogo vai pegar fogo mesmo quando o BBB23 estrear, no dia 16, próxima segunda-feira. E a temporada chega com um novo poder que promete movimentar ainda mais a casa vigiada: o "Poder Coringa".

Mas o que é essa novidade? É uma espécie de "card do poder", que dará vantagem a um jogador toda semana. Forte candidato a se tornar um dos trunfos mais disputados da temporada, o recurso tem tudo para apimentar a corrida pelo primeiro lugar.

Deverá funcionar tipo um leilão. Antes das compras, um benefício ou jogada diferente no game aparecerá à disposição dos confinados.

São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do poder. Dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas – poucas, muitas, todas? – está disposto a pagar para arrematar o privilégio.

Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos. Na estratégia, vale de tudo: corrida para ver quem entra antes no confessionário, blefe sobre ter dado mais ou menos estalecas, segredo sobre o lance, e por aí vai. Resta saber até onde os participantes vão em busca do poder.

